Mối duyên với nghề

Làm đẹp cho những trái dừa, lon nước ngọt, bao lì xì, nón... để chưng Tết trở thành công việc yêu thích của nhiều người có đôi bàn tay khéo léo và đam mê hội họa.

Vợ chồng anh Nguyễn Quang Ngọc (SN 1985) và chị Võ Thị Thùy Dung (SN 1987, cùng quê Quảng Trị, hiện sống ở TPHCM) nằm trong số đó. Bảy năm qua, mỗi dịp Tết đến xuân về, vợ chồng anh lại cùng nhau “múa cọ”, làm đẹp cho những trái dừa đơn sắc để phục vụ nhu cầu chưng Tết của bà con.

Những trái dừa xinh đẹp và độc đáo qua bàn tay khéo léo của vợ chồng anh Ngọc

Vợ chồng anh Ngọc là giáo viên môn Mỹ thuật của một trường tiểu học ở TPHCM.

Cách đây 7 năm, anh Ngọc vô tình nhìn thấy một trái dừa được trang trí tỉ mỉ với hoa văn tinh tế và màu sắc sặc sỡ trên mạng xã hội. Bức ảnh ấy để lại cho anh ấn tượng mạnh, khơi dậy niềm yêu thích được vẽ, sáng tạo trên những chủ thể khác ngoài trang giấy.

Hai vợ chồng miệt mài làm và giao dừa chưng Tết đến khách hàng

Sẵn có tài hội họa, anh Ngọc mua một trái dừa về rồi thử trang trí, không ngờ được mọi người khen ngợi rất nhiều. Sau đó, anh mua thêm nhiều trái dừa, vẽ và trang trí đa dạng, đẹp mắt hơn. Dần dà, người này truyền tai người kia, nhiều người đến nhờ anh trang trí dừa chưng Tết.

Lượng công việc quá tải, anh rủ vợ làm cùng. Kể từ đó, cặp vợ chồng giáo viên có thêm nghề tay trái là làm và bán sản phẩm dừa chưng Tết.

Nghề thú vị

Công việc trang trí của vợ chồng anh Ngọc thường đổ dồn vào dịp giáp Tết. Các đơn hàng dồn dập vào tháng Chạp hằng năm.

Vợ chồng anh Ngọc tự tay thực hiện mọi công đoạn, “hô biến” dừa đơn sắc thành trái dừa màu sắc với những hoa văn, họa tiết độc đáo.

Những trái dừa được trang trí tỉ mỉ

Anh Ngọc kể, anh thường đến tận vườn dừa để lựa những trái dừa già, to, nhẵn, tròn. Sau đó, vợ chồng anh phủ nhiều lớp sơn lên vỏ để tạo độ dày và bóng.

Công đoạn cuối cùng là trang trí. Vợ chồng anh thoải mái sáng tạo theo sở thích và gu thẩm mỹ của mình. Thường thì anh sẽ viết chữ, vẽ hoa và trang trí thêm một số hoa văn phù hợp với không khí ngày Tết.

“Công việc này khá khó và tỉ mỉ. Tôi phải cân đối để bố cục đẹp, hình ảnh phù hợp. Trang trí nhiều họa tiết thì rối mắt mà ít quá thì đơn điệu”, anh Ngọc chia sẻ.

Vào dịp cận Tết, các đơn hàng đổ về nhiều, vợ chồng anh thường tranh thủ làm đêm bởi ban ngày phải đi dạy. Việc chờ sơn khô mất khá nhiều thời gian nên nhiều đêm, hai vợ chồng thức trắng làm việc để kịp trả hàng cho khách.

“Thường là khách đặt đơn chúng tôi mới làm chứ không làm hàng sẵn. Ngoài trang trí dừa, chúng tôi còn trang trí vỏ lon nước ngọt, bao lì xì, nón, mẹt, câu đối... Năm cao điểm nhất, chúng tôi trang trí 120 quả dừa, 32 thùng nước ngọt, 1.000 bao lì xì...”, anh Ngọc kể.

Dịp cận Tết, vợ chồng anh thường thức khuya trang trí dừa Tết

Mỗi trái dừa hoàn thiện, anh Ngọc bán ra với giá từ 200 – 250 nghìn đồng, tùy vào độ khó của họa tiết trang trí.

Mỗi năm, vợ chồng anh lại cập nhật thêm những mẫu mã mới phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tuy nhiều lúc mệt mỏi vì thức khuya, lại tiếp xúc với mùi sơn độc hại nhưng thấy khách hàng phản hồi tích cực, vợ chồng anh lại có thêm động lực cố gắng.

Năm nay, lượng đơn đặt hàng vẫn dồn dập. Từ ngày 15 tháng Chạp, vợ chồng anh đã tất bật làm hàng cả ngày lẫn đêm. Anh Ngọc kể, có những đêm vợ chồng anh chỉ được ngủ 2 tiếng.

Tuy nhiên, vì có kế hoạch về quê đón Tết sớm nên năm nay vợ chồng anh nhận đơn hạn chế hơn những năm trước. Anh muốn mỗi sản phẩm mình làm ra đều phải thật chỉn chu, độc đáo nên quyết không nhận tràn lan.

“Vợ chồng tôi kiên trì làm công việc này suốt 7 năm vì thực sự đam mê. Bên cạnh đó, nhờ công việc thú vị này, chúng tôi có thêm một khoản thu nhập để trang trải cho ngày Tết”, anh Ngọc chia sẻ.

Ảnh: NVCC