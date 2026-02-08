Bãi biển Hồ Cốc, TPHCM

Nếu yêu thích đi biển dịp tết Nguyên đán nhưng lo ngại Vũng Tàu quá đông đúc, du khách có thể chuyển hướng tới biển Hồ Cốc - nơi từng lọt vào danh sách 12 thiên đường giá rẻ bất ngờ trên thế giới. Bãi biển cách trung tâm TPHCM khoảng 125km về phía Đông Nam, di chuyển rất thuận lợi.

Hồ Cốc là một bãi biển nhỏ, hoang sơ, không đông đúc, thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Từ bãi biển Hồ Cốc, du khách chỉ cần đi theo đường ven biển khoảng 2km là đến bãi biển Hồ Tràm.

Vẻ đẹp của bãi biển nhìn từ trên cao. Ảnh: Vivu24h Hồ Cốc

Hồ Cốc là bãi biển nằm sát bìa rừng, cách xa khu dân cư. Nơi đây có khung cảnh bình yên, tĩnh lặng, nước biển trong xanh, bờ biển sạch với những tảng đá mang nhiều hình thù khác nhau. Xung quanh bãi biển được bao bọc bởi những hàng phi lao cao vút, hàng dương xanh rợp bóng mát. Bãi tắm rộng, độ dốc thoai thoải.

Bãi biển Hồ Cốc hút du khách ưa thích trải nghiệm hoang sơ, cắm trại. Ảnh: Trần Ngọc Tuân

Du khách có thể cắm trại ngay dưới rừng dương mát mẻ sát bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ, chim hót líu lo, tận hưởng gió biển mát mẻ, trong lành. Trong ngày, bạn có thể đi xe đạp dọc bờ biển, chèo SUP,...

Làng nổi Tân Lập, Tây Nính

Cách TPHCM khoảng 100km, làng nổi Tân Lập (xã Mộc Hóa) là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn "chữa lành" giữa thiên nhiên trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nơi đây được bao phủ bởi những cánh rừng tràm bạt ngàn. Du khách có thể ngồi trên xuồng ba lá, chậm rãi qua những con rạch nhỏ uốn lượn xuyên rừng.

Một hoạt động khác cũng được du khách yêu thích không kém khi đến làng nổi Tân Lập, chính là đi dạo trên con đường dài 5km xuyên qua rừng tràm. Làng nổi Tân Lập còn lưu giữ nếp sống dân dã của cư dân vùng sông nước.

Tới đây, du khách có thể cùng bà con làm nghề nông, đánh bắt thủy sản, làm bánh...

Du khách chèo xuồng ba lá ở làng nổi Tân Lập. Ảnh: Du lịch làng nổi Tân Lập

Ẩm thực của làng nổi cũng hấp dẫn không kém với các món ngon miền Tây được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon như cá lóc nướng cuộn lá sen non, lẩu bông điên điển, lẩu mắm...

Cách làng nổi Tân Lập khoảng 13km, khu du lịch "Cánh đồng bất tận" cũng là một điểm đến hấp dẫn mà du khách không nên bỏ lỡ. Đây chính là nơi quay bộ phim "Cánh đồng bất tận" - tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, TPHCM

Vườn quốc gia Cát Tiên có tổng diện tích hơn 70.000 ha, được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới" với hàng trăm loài động vật quý hiếm ghi tên vào Sách Đỏ Việt Nam. Nơi đây cách trung tâm TPHCM khoảng 170km về phía Bắc.

Thời điểm thích hợp nhất để đến Vườn quốc gia Cát Tiên là từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Thời gian này là mùa khô, rừng khô ráo nên thuận tiện đi lại cũng như khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.

Du khách khám phá rừng. Ảnh: Vườn quốc gia Cát Tiên

Hiện nay, tại Vườn quốc gia Cát Tiên cung cấp các dịch vụ: khách sạn, cắm trại, nhà hàng, tham quan rừng bằng ôtô mui trần chuyên dụng, xe đạp địa hình, hướng dẫn viên địa phương.

Đây là địa điểm lý tưởng cho các du khách mê đi bộ, trekking với các tuyến tham quan cây rừng nhiệt đới, Bàu Sấu - môi trường sống tự nhiên của hơn 60 loại cá sấu nước ngọt quý hiếm, tour xem thú đêm hoang dã...

Biển Mũi Né, Phan Thiết, Lâm Đồng

Vùng biển Mũi Né, Phan Thiết cách TPHCM khoảng 210km nhưng di chuyển bằng đường cao tốc nên rất nhanh chóng, thuận tiện. Nơi đây tập trung nhiều khách sạn, resort nghỉ dưỡng với đầy đủ các dịch vụ thể thao biển, nhà hàng, bể bơi, quán bar và spa. Bên cạnh đó, tại đây cũng có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay với giá cả đa dạng cho du khách lựa chọn.

Tới đây dịp tết Nguyên đán, du khách có thể ghé thăm bãi đá Ông Địa, hòn Rơm, đồi cát hồng, Bàu Trắng, làng chài Mũi Né...

Những du khách tới Mũi Né (Phan Thiết) không khỏi thích thú với hình ảnh hàng trăm cánh diều đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời xanh

Lướt ván buồm, lướt ván diều du nhập vào Việt Nam khoảng 15 năm trước và biển Hàm Tiến - Mũi Né được đánh giá là địa điểm thuận lợi nhất Việt Nam để trải nghiệm môn thể thao này.

Mũi Né có ưu thế về điều kiện thời tiết, với sức gió ổn định và ngọn sóng cao vừa phải, tạo ra những cơn lốc xoáy hoàn hảo cho môn thể thao mạo hiểm. Thời điểm tết Nguyên đán cũng trùng với mùa gió lý tưởng của môn thể thao này. Du khách có thể tới trải nghiệm hoặc ngắm nhìn.

