Du khách quốc tế hào hứng hòa mình vào không khí Tết Việt khi thưởng thức mứt cổ truyền, tự tay gói bánh chưng và trải nghiệm loạt hoạt động dân gian ngay bên bãi biển Đà Nẵng.
Chiều 6/2, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương" nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách dịp tết Bính Ngọ.
Chương trình được tổ chức tại công viên Biển Đông, được thiết kế như một không gian Tết xưa, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Tại đây, du khách lần đầu tiên được trải nghiệm những hoạt động truyền thống của ngày Tết Việt Nam như gói bánh chưng, bánh tét, nấu bánh và làm các loại bánh, mứt gừng, mứt dừa, thưởng thức không gian ẩm thực truyền thống.
Chiều khai mạc, đông đảo du khách trong và ngoài nước tỏ ra thích thú khi trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm. Nhiều du khách nước ngoài hào hứng thử gói bánh chưng, chụp ảnh check-in tại khu “Tết làng chài” và bày tỏ ấn tượng với nét văn hóa đặc trưng của tết Nguyên đán Việt Nam.
Hình ảnh du khách thích thú trải nghiệm văn hóa ngày Tết: