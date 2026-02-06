Chiều 6/2, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương" nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách dịp tết Bính Ngọ.

Chương trình được tổ chức tại công viên Biển Đông, được thiết kế như một không gian Tết xưa, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại đây, du khách lần đầu tiên được trải nghiệm những hoạt động truyền thống của ngày Tết Việt Nam như gói bánh chưng, bánh tét, nấu bánh và làm các loại bánh, mứt gừng, mứt dừa, thưởng thức không gian ẩm thực truyền thống.

Chiều khai mạc, đông đảo du khách trong và ngoài nước tỏ ra thích thú khi trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm. Nhiều du khách nước ngoài hào hứng thử gói bánh chưng, chụp ảnh check-in tại khu “Tết làng chài” và bày tỏ ấn tượng với nét văn hóa đặc trưng của tết Nguyên đán Việt Nam.

Hình ảnh du khách thích thú trải nghiệm văn hóa ngày Tết:

Chương trình “Xuân yêu thương 2026” diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 6 - 10/2 (tức 19 - 23 tháng Chạp), mang đến cho người dân và du khách không gian Tết truyền thống giữa lòng thành phố biển

Không gian Tết cổ truyền được tái hiện để du khách trải nghiệm, hiểu hơn về văn hóa của Việt Nam như gói bánh, làm mứt...

Các du khách tham gia trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét

Nhiều du khách nước ngoài hào hứng được thưởng thức ẩm thực ngày Tết

Anh Jillian Rocky (du khách Mỹ) chia sẻ, lần đầu tiên anh được thưởng thức mứt gừng và mứt dừa Tết cổ truyền Việt Nam, tất cả đều rất ngon. "Tôi được tham gia trải nghiệm và nghe mọi người giới thiệu về những phong tục, món ăn truyền thống của Việt Nam ngày Tết. Đây là chuyến đi du lịch tuyệt vời của tôi", anh nói.

Bánh chưng, bánh tét sau khi gói xong được nấu ngay tại khu vực tổ chức để người dân và du khách cùng thưởng thức

Cùng với ẩm thực, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi truyền thống

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, thông qua chương trình, Đà Nẵng kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm Tết truyền thống giàu bản sắc, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mùa Tết; đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố biển thân thiện, giàu giá trị văn hóa