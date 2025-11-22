Trời nhá nhem. Trong gian phòng thờ chỉ còn ánh đèn pin nhỏ treo trên tường hắt xuống, bốn người đàn ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ. Năm ngày mưa lũ liên tiếp, căn nhà của ông Bùi Tấn Trưởng ở đầu thôn Võ Kiện, xã Diên Khánh, Khánh Hoà trở thành nơi trú tạm của hơn 50 người dân từ vùng ngập sâu. Họ quây quần, chia nhau từng phần thức ăn đơn giản, cố gắng để không ai bị bỏ lại giữa lũ.

Ông Trưởng nhớ lại, từ ban công này hai ngày qua nhìn ra chỉ thấy 4 bề nước lũ mênh mông.

Từ chiều 18/11, nước lũ trên sông Cái Nha Trang dâng cao, khiến nhiều khu dân cư chìm trong ngập nặng, có nơi sâu tới 3m.