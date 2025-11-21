Clip (Phước Sáng):

Sáng 21/11, tại nhiều khu vực thuộc phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) nước bắt đầu rút. Trên sông Dinh (Ninh Hòa), lũ giảm chậm.

Vào lúc 9h cùng ngày, mực nước tại trạm Dục Mỹ ở mức 15,53m, cao hơn báo động (BĐ) 1 là 0,03m; tại trạm thủy văn Ninh Hòa ghi nhận 6,26m, vượt BĐ3 là 0,56m

Từ 7h sáng, người dân tại khu vực chợ Ga lội nước đưa người già và trẻ em tới nơi tránh trú. Nhiều khu vực nước vẫn chảy xiết, khiến việc di chuyển khó khăn. Quá trình di tản vẫn tiếp tục diễn ra trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Nhà anh Cường bị nước lũ dâng ngập hết tầng 1. Cả gia đình anh bám trụ trong cảnh không điện, không nước, phải ăn mì tôm sống qua bữa. "Tôi trực chờ cả đêm, động viên con đừng sợ, bố sẽ sớm đưa con đến nơi an toàn", anh kể lại. 3h sáng nay anh thấy nước bắt đầu rút dần, đến khi thấy mực nước giảm đáng kể, anh cõng con gái lội quãng đường gần 1km đi tránh trú.

Trong khi nhiều người đang lội ra ngoài, tại một góc đường, chị Châu mắt đỏ hoe nhìn về phía mênh mông nước. Chị cho biết, đã 2 ngày nay mất liên lạc với mẹ già 70 tuổi. Giờ chị tìm cách để lội quãng đường 2km về tìm bà. "Lòng tôi như lửa đốt không biết tình hình trong đó ra sao. Tôi cứ dò dẫm vào đã, được tới đâu hay tới đó", chị nghẹn ngào.

Trên đường 23 Tháng 10, rất đông người dân tới tiếp cận khu vực ngập ngóng tin người thân, chờ lực lượng ứng cứu do nhiều ngày mất liên lạc.

Đây là thời điểm đầu tiên nước bắt đầu rút sau hơn 48 giờ ngập sâu, ai cũng thấm mệt trong cảnh bị cô lập. Ngay khi có thể di chuyển, người dân dùng mọi biện pháp để đưa người thân đến nơi an toàn hoặc đi nhận đồ cứu trợ.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn trực chiến 24/24h, mở nhiều hướng tiếp cận và tiếp tục đưa phương tiện vào Tây Nha Trang để hỗ trợ thêm cho người dân tại các điểm ngập sâu. Nhiều phương tiện cứu hộ, xuồng cao tốc, áo phao và nhu yếu phẩm được đưa vào hỗ trợ người dân.

Nhiều địa bàn tại Khánh Hoà vẫn bị chia cắt tới sáng 21/11. Cuộc sống của người dân những ngày gần đây bị đảo lộn hoàn toàn.