Người dân kể về hành trình phá mái nhà để chạy lũ ở Nha Trang. Video: Xuân Ngọc

Ngày 21/11, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (60 tuổi) cùng chồng và hai con thay nhau xịt rửa, đẩy lớp bùn đất dày đặc ra ngoài sau khi nước lũ rút khỏi ngôi nhà cấp bốn trên đường Thái Thông, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Xung quanh là cảnh ngổn ngang, đồ đạc lẫn lộn, ngập nước và hư hỏng. Cả gia đình bốn người tranh thủ dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống. “Năm nay 60 tuổi, tôi mới chứng kiến một trận lũ như vậy”, bà Nhàn nói, vẫn còn ám ảnh sau đêm đầu tiên phải vật lộn với lũ dữ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở phường Nam Nha Trang kể về chuyện chạy lũ. Ảnh: Xuân Ngọc

Bà Nhàn kể, chiều 19/11, nước bắt đầu tràn qua mặt đường Thái Thông trước cửa nhà. Nhận được nhiều thông tin cảnh báo lũ, vợ chồng bà vội kê bàn ghế gỗ, tủ lạnh, tivi lên cao hơn nửa mét. Chuồng gà gần 30 con ngoài sân cũng được nâng lên để tránh ngập. Nghĩ rằng nước chỉ dâng khoảng 40-50cm, họ đã không sơ tán.

Giữa đêm, khi bà Nhàn cùng chồng và hai con đang ngồi trong nhà, nước bất ngờ dâng vọt, tràn qua sân rồi ập vào bếp và các phòng phía trong, nhanh chóng vượt quá nửa đầu gối. Vợ chồng bà không dám chợp mắt, chỉ biết ngồi canh nước trong nỗi lo sợ.

Đến 0h, mưa ngoài trời đổ xuống xối xả. Căn nhà chìm trong biển nước, điện bị cắt, bóng tối bao trùm. Mọi người hoảng loạn khi không thể thoát ra bằng cửa trước; dòng lũ ập đến ngập ngụa, cuốn phăng mọi lối thoát.

Sau lũ, nước rút, người dân dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà Nhàn kể, vợ chồng bà quyết định phá mái tôn để thoát hiểm, tìm đường sang nhà mẹ ruột bên cạnh, một căn nhà hai tầng an toàn hơn. Sau một hồi loay hoay, họ tháo được mái, bốn người men theo phần mái và sang nhà bên để trú tạm.

Ngoài trời, nước mỗi lúc một dâng, có nơi cao hơn 2m. Không chỉ gia đình bà, tầng hai ngôi nhà của mẹ bà nhanh chóng trở thành nơi trú ẩn cho gần 30 người trong xóm. Suốt ba ngày liền, mọi người chia nhau từng chai nước, gói mì, hộp sữa. May mắn, khi đoàn cứu hộ đi qua phát hiện, họ đã kịp cấp lương thực, thực phẩm, giúp những người bị cô lập không rơi vào cảnh đói khát.

“Trời ơi, nếu không có nhà ngoại thì cả nhà tôi chết hết, sống sao nổi. Nước lên cao, ngập cả cửa, thì biết bám víu vào đâu”, bà Nhàn nghẹn ngào kể, nói thêm rằng lúc ấy bà chỉ nghĩ đến việc giữ an toàn cho người thân, không còn tâm trí lo đến tài sản.

Ánh đèn pin của người chạy lũ và phút quyết định sinh tử

Gần nhà bà Nhàn, ông Mai Xuân Hoàng (46 tuổi) cũng rơi vào cảnh trở tay không kịp như nhiều hộ xung quanh khi lũ ùa về. Khuôn mặt phờ phạc sau nhiều đêm mất ngủ, ông bảo mình có cảm xúc lẫn lộn vừa mừng vừa buồn. Mừng vì cả gia đình kịp thoát lũ an toàn. Buồn vì đồ đạc, tài sản trong nhà bị bùn nước nhấn chìm. Tivi, tủ lạnh, vật dụng sinh hoạt hầu như hư hỏng. “Thiết bị điện tử mà ngập nước, vùi trong bùn là coi như xong”, ông Hoàng ngậm ngùi nói.

Là người sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, ông có phần tin rằng, nước khó có thể ngập vào nhà. Bởi, những đợt mưa lũ trước, nếu có ngập thì chỉ ngoài đường. Chẳng hạn, như năm 2018, sạt lở kèm mưa lớn, nước cũng chỉ lên đến sân. Tuy vậy, khi thấy thời tiết chuyển xấu, gia đình ông vẫn chủ động tạm nghỉ bán quán để lo ứng phó.

Ông Mai Xuân Hoàng lần đầu tiên chứng kiến trận lũ vừa qua. Ảnh: Xuân Ngọc

Đứng bần thần trước căn nhà ngổn ngang, ông Hoàng vẫn chưa quên khoảnh khắc chạy lũ đêm 19/11. Khi vợ chồng vừa kê tivi, tủ lạnh, quạt điện lên cao, nước đã mấp mé ngoài sân. Đến khuya, căn nhà cấp bốn chìm trong biển nước, mọi ngả bịt lối.

Bên ngoài là tiếng hô hoán dồn dập, tiếng mưa xối xả cuộn theo dòng nước đổ ập xuống cả khu phố. Ánh đèn pin loang loáng của người chạy lũ quét qua tường nhà, ông Hoàng “đứng ngồi không yên”. Quyết trong tích tắc, ông phá mái tôn, trèo lên thoát ra ngoài, dìu vợ con sang nhà hàng xóm trú tạm.

“Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua trận lũ dữ đến vậy. Nỗi ám ảnh vẫn chưa buông”, ông Hoàng nói, mắt nhìn xa xăm. Tối ấy, không chỉ gia đình ông hay bà Nhàn mất ngủ; nhiều người dân thao thức suốt đêm khi dòng nước đục ngầu tràn về, gây ngập khắp nơi ở Khánh Hòa.

Người dân lội qua điểm ngập để về nhà sau những ngày sơ tán vì lũ lớn. Ảnh: Xuân Ngọc

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu, hàng nghìn người bị cô lập. Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ sơ tán, đưa người dân đến nơi an toàn, nhưng dấu vết lũ để lại vẫn hiện rõ: bùn đất đặc quánh, đồ đạc hư hỏng và nhịp sống đảo lộn hoàn toàn.