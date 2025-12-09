Trong 11 tháng qua, Việt Nam có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, 8 mặt hàng có kim ngạch giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.