Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30/11 đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn FDI thực hiện 11 tháng ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.