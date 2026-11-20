Theo khảo sát, người tiêu dùng Việt Nam vẫn duy trì tính kỷ luật tài chính tương đối cao. Có 89% người tiêu dùng tiết kiệm trên 10% thu nhập hằng tháng, đồng thời, 92% cho biết đã thiết lập quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.