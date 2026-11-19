Trong tháng 10, thị trường căn hộ thứ cấp Hà Nội ghi nhận khoảng 750 giao dịch, tăng 23% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên lượng giao dịch tăng trở lại sau 4 tháng liên tiếp giảm mạnh.