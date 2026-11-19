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Bộ Chính trị: Không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 123 về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị, tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. "Thông qua rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, loại bỏ những công việc không cần thiết; đồng thời, tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, xã hội hóa và đổi mới phương thức làm việc", kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây không phải là công việc riêng của cơ quan tổ chức cán bộ, mà là trách nhiệm của từng cấp ủy và người đứng đầu trong việc rà soát, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, sản phẩm đầu ra của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không khoán trắng cho cấp dưới hoặc cho cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế. Bộ Chính trị cũng yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản trực tiếp rà soát, xác định phương án xử lý đối với các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và vị trí việc làm.