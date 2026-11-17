Ngân hàng HSBC vừa công bố khảo sát Thương mại toàn cầu 2026, ghi nhận ý kiến của 10.000 lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp thuộc 26 thị trường, tập trung vào triển vọng thương mại, chính sách thuế quan, chuỗi cung ứng và ứng dụng công nghệ.