Theo nghiên cứu của Tập đoàn Tư vấn Boston, nếu được triển khai đồng bộ, DEFA sẽ giúp quy mô nền kinh tế số Đông Nam Á tăng gấp đôi từ mức dự báo thông thường lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.