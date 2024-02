Khoảng 3h sáng ngày 1/2, Công an huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà dân ở xã Cổ Am. Sau đó, đơn vị đã điều 2 xe phòng cháy chữa cháy và xin chi viện từ Công an huyện Tiên Lãng đến hiện trường để dập lửa và cứu hộ cứu nạn.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên dữ dội, phủ kín ngôi nhà cấp 4, có diện tích khoảng 50m2. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phá cửa để tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, 3 người trong ngôi nhà đã thiệt mạng.

Ngôi nhà khoảng 50m2 bị thiêu rụi, bên trong phát hiện thi thể 3 mẹ con. Ảnh: CTV

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định là 3 mẹ con gồm chị P.T.X (SN 1981, thường trú ở Thanh Hoá), con trai N.H.Đ (SN 2016) và con gái P.N.D (SN 2018). Con gái lớn của chị X là N.P.T.T (SN 2008) đã may mắn tự thoát ra ngoài an toàn trước khi lửa phủ kín ngôi nhà.

Theo cơ quan chức năng, chị X. và chồng là anh N.H.D (SN 1981, quê Thái Bình) đến thuê trọ ở đây từ năm 2019 để bán hàng cháo. Vợ chồng anh có 3 người con, họ cùng ở tại đây. Thời điểm xảy ra cháy, anh D. đi làm, không có mặt ở nhà.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 29/1, một vụ cháy nhà dân tại xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cũng đã làm 3 mẹ con tử vong.

Thời điểm trên, anh L.N.T. (chủ nhà) phát hiện ra cháy ở tầng 1 nên dùng bình chữa cháy để dập nhưng bất thành. Lúc này, anh T. hoảng loạn, chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm mà quên không gọi vợ con thoát ra ngoài.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy khiến 3 mẹ con tử vong (Ảnh PCCC)

Đến 23h45, khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà. Đám cháy được khống chế sau đó.

Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong tại tầng 2 (có lối thoát ra ban công phía trước). Nạn nhân được xác định là chị T.T.L. (SN 1984, vợ anh T.); hai con của chị L. là L.T.N.S. (SN 2013) và L.T.N. Th. (SN 2018).

Được biết, gia đình nhà anh T. làm nghề sửa xe máy.

Bảo đảm an toàn cháy nổ trong dịp Tết

Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH, Bộ Công an) cho biết, những ngày giáp Tết, các cơ sở tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch nên lượng nguyên vật liệu, hàng hóa tập kết lớn, việc tiêu thụ điện, nhiên liệu tăng cao. Thêm vào đó, thời điểm này, miền Bắc đang là mùa khô, nhiệt độ trong không khí giảm mạnh, vật liệu khô rất dễ bắt cháy càng làm tăng nguy cơ cháy, nổ, dễ xảy ra những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra khuyến cáo, đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì người đứng đầu cần quan tâm tổ chức công tác tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định PCCC. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ. Đồng thời, sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Sơn La thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư (Ảnh: CACC)

Tại các khu dân cư, UBND địa phương cần xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng và các mô hình như: Tổ liên gia an toàn PCCC; Điểm chữa cháy công cộng... xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức cho đội dân phòng thực tập giải quyết các tình huống giả định cháy sát thực tế.

Với từng hộ gia đình, cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun… để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy. Chú ý tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng; cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã. Người dân cần trang bị phương tiện cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay, xà beng, nước chữa cháy và hướng dẫn các thành viên trong gia đình cách sử dụng; chuẩn bị và thực hành phương án thoát nạn cho người và tài sản đề phòng cháy xảy ra.