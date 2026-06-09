Để giải quyết rào cản tài chính, theo đại diện BQL đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh: Thay vì bám sát hướng tuyến cũ vốn đâm xuyên qua nhiều đới địa chất phức tạp, các kỹ sư đã nghiên cứu, khảo sát lại thực địa để nắn chỉnh, tối ưu hóa thiết kế.
Với đặc thù đồi núi và sự xuất diện dày đặc của hệ thống hang động karst, bản vẽ ban đầu đã được thay đổi để phù hợp với thực tế nhằm bảo đảm hệ thống thoát nước tự nhiên và tránh các đới sụt lún, phương án mới đã linh hoạt bổ sung thêm nhiều vị trí cầu cạn. Đối với các hang karst "chết" (không có mạch nước ngầm), đội ngũ kỹ sư áp dụng biện pháp xử lý thực dụng bằng cách đắp đá, rải vải địa kỹ thuật và xếp rọ đá đuôi neo.
Đồng thời, chính quyền tỉnh huy động các doanh nghiệp tại chỗ, tận dụng tối đa nguồn vật liệu, nhân lực và máy móc của địa phương để cắt giảm chi phí nhân công và logistics.
Sự nắn chỉnh hướng tuyến này giúp rút ngắn 23km chiều dài toàn tuyến (từ 144km xuống còn 121km), kéo giảm tổng mức đầu tư từ 47.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 26.000 tỷ đồng. Từ đó, giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm hơn 10.000 tỷ đồng.