Hưởng ứng tinh thần của “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát động vào ngày 20/2/2026, ngày 19/5 vừa qua, giai đoạn 1 của dự án thông xe kỹ thuật đoạn tuyến dài khoảng 62km nối từ Đồng Đăng - Đông Khê.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, việc cả hệ thống chính trị dồn sức vào dự án cao tốc không chỉ là câu chuyện xây dựng công trình trọng điểm quốc gia, mà là sứ mệnh đưa Cao Bằng vươn lên.

Vào tháng 2/1961, khi về thăm Pác Bó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để Cao Bằng người ta phải cao bằng những tỉnh tốt nhất, tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng".

Tháng 1/2026, trong chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc đầu tư phát triển hạ tầng cho vùng cội nguồn cách mạng và đồng bào biên giới không chỉ là chính sách xã hội, mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia.