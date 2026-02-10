Đó là Sì Thâu Chải, nơi còn được cộng đồng mê du lịch gọi là "bản chữa lành", "bản cổ tích".

Bản nhỏ này là nơi sinh sống của hơn 60 hộ dân tộc Dao, nằm cheo leo ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển. Đứng từ trên điểm cao của bản, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn Tam Đường (cũ), những dãy núi trập trùng hay biển mây trắng muốt.

Năm 2024, du lịch cộng đồng bản Sì Thâu Chải được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh, trở thành điểm đến lý tưởng trên bản đồ du lịch Lai Châu.

Bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải là nơi nhiều du khách ưu ái gọi là "bản cổ tích". Ảnh: Lê Thu Thảo

Mỗi mùa, Sì Thâu Chải có một vẻ đẹp riêng nhưng thời điểm cận và sau tết Nguyên đán là lúc nơi đây đón lượng khách du lịch đông đảo nhất và cũng là mùa của những lễ hội lớn.

Lê Thu Thảo (25 tuổi, Lào Cai) vừa cùng bạn tìm tới Sì Thâu Chải để "nạp năng lượng" trong 2 ngày 1 đêm. Nữ du khách được đắm chìm trong không gian phủ màu hồng mộng mơ của hoa đào, đan xen sắc vàng ruộm, trắng tinh của hoa cải hay điểm xuyết màu hoa mận, địa lan.

"Đây là lần đầu tiên mình tới Sì Thâu Chải sau khi tình cờ xem được video về bản làng này trên mạng xã hội. Khi tới nơi, khung cảnh còn đẹp hơn trong video, nhịp sống chậm, thảnh thơi làm tinh thần mình thoải mái, giảm hẳn mệt mỏi", Thảo chia sẻ.

Những con đường quanh bản ngập sắc hoa. Ảnh: Lê Thu Thảo

Quanh làng là những hàng rào đá và con đường lát đá sạch đẹp do bà con tự xây dựng. Hai bên đường được tô điểm bởi những bụi hoa hồng cổ, hoa sim thơm ngát… Cổng của mỗi hộ đều được gia chủ chăm chút cẩn thận, mang màu sắc rất riêng.

Cộng đồng người Dao ở đây vẫn giữ trọn nét văn hoá qua ngôn ngữ, trang phục, chữ viết và những nghi lễ cổ truyền. Chính vì thế, Sì Thâu Chải không chỉ là điểm đến thiên nhiên mà còn là một bảo tàng sống về văn hóa dân tộc Dao.

Vẻ đẹp bình yên, đậm nét truyền thống của Sì Thâu Chải. Ảnh: Lê Thu Thảo

Bản không rộng nên trong thời gian ở đây, Thảo chủ yếu đi bộ ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành, nhịp sống bình yên.

Buổi sáng, du khách có thể ngồi bên homestay nhâm nhi tách trà, cà phê, ngắm màn sương mờ ảo, mây trắng bồng bềnh. Chiều xuống, ánh hoàng hôn phủ lên những cánh đồng hoa cải vàng, tạo khung cảnh nên thơ. Buổi tối, Thảo và bạn ngồi ăn lẩu cùng gia đình chủ homestay để tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa của bà con địa phương.

Thu Thảo cũng tới thác Tác Tình cách bản không xa, nơi dòng nước trắng xóa tung bọt giữa núi rừng tĩnh lặng.

Cánh đồng hoa cải trong chiều hoàng hôn. Ảnh: Lê Thu Thảo

Cảnh hoàng hôn nên thơ, tĩnh lặng tại Sì Thâu Chải khiến nữ du khách mê đắm. Ảnh: Lê Thu Thảo

"Ẩm thực của bản chủ yếu là những món bà con có thể tự nuôi trồng và sản xuất được như: gà đen, thịt trâu sấy, thịt lợn bản, rau… Những món ăn giản dị nhưng hợp khẩu vị mình và có lẽ, khí hậu ở Sì Thâu Chải làm món ăn trở nên ngon hơn", Thảo chia sẻ.

Ở bản có đặc sản xôi tím, lợn bản nướng, rượu táo mèo…

Nhiều năm nay, Sì Thâu Chải là điểm bay dù lượn lý tưởng của các phi công trong nước và quốc tế. Tới đây vào thời điểm thời tiết thuận lợi, du khách có thể trải nghiệm bay dù lượn để ngắm trọn thung lũng Tam Đường trải rộng dưới chân - nơi mây trắng, ruộng bậc thang và bản làng hòa quyện thành một bức tranh sống động.

Hoa đào nở rộ ở bản những ngày cận tết Nguyên đán. Ảnh: Lê Thu Thảo

Dịp tết Nguyên đán, Sì Thâu Chải có thể là một địa điểm lý tưởng để du khách tới nghỉ ngơi giữa thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa người Dao. Tuy nhiên, du khách nên đặt phòng sớm vì số lượng phòng trong bản không có nhiều.

Du khách có thể kết hợp lịch trình từ Sì Thâu Chải đi khám phá Sa Pa (Lào Cai) hoặc Sin Suối Hồ (Lai Châu).