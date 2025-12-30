Xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã trước đây, có diện tích tự nhiên hơn 57,9km2, dân số trên 34.000 người, là vùng đất trù phú, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Với vị trí địa lý thuận lợi, Nhị Long được xác định là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, sông nước và văn hóa bản địa.

Mô hình du lịch nông thôn ấp Nhị Hòa tại xã Nhị Long được xây dựng theo hướng du lịch dựa vào cộng đồng, lấy người dân làm chủ thể, phát huy các giá trị sẵn có của địa phương; gắn trải nghiệm du lịch với hoạt động sinh kế, văn hóa hàng ngày, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và gìn giữ không gian sống nông thôn.

Ở đây, mỗi hộ dân cung cấp một sản phẩm trải nghiệm riêng, phản ánh chân thực sinh kế và nhịp sống thường nhật của họ.

Ấp Nhị Hòa, xã Nhị Long sẽ thu hút những du khách muốn trải nghiệm "sống chậm"

Cổng làng đón khách được dựng nên từ những thân cây dừa đã 20-30 năm tuổi, mang tới cảm giác gần gũi, mộc mạc. Trong làng là những nếp nhà truyền thống giản dị, cổ kính với nhịp sống chậm rãi, bình yên.

Du khách có thể tham gia làm vườn, nhặt trứng, chơi trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, trải nghiệm không gian sông nước thanh bình, hệ sinh thái đặc trưng với vườn cau, dừa, bưởi sum sê...

Ở Nhị Hòa, người dân không "diễn" cho du khách xem, mà sống đúng với những gì họ vẫn sống mỗi ngày. Du lịch chỉ là chiếc cầu nối để mọi thứ được sẻ chia một cách tự nhiên.

Người dân đón du khách bằng sự mộc mạc, chân thành

Tiến sĩ Dương Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế và du lịch TPHCM cho biết, du lịch tại ấp Nhị Hòa được định hướng theo tầm nhìn tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

"Du lịch cộng đồng Nhị Hòa được kỳ vọng sẽ góp phần đánh thức tiềm năng du lịch nông nghiệp dựa vào cộng đồng, tạo sinh kế bền vững, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long trong giai đoạn phát triển mới", ông Minh nói.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long - nhấn mạnh, mô hình được triển khai bài bản, có chiều sâu, không chỉ đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh mà còn tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, bảo đảm hiệu quả lâu dài cho mô hình.

Ẩm thực tại ấp Nhị Hòa dân dã nhưng hấp dẫn

Việc triển khai mô hình du lịch cộng đồng Nhị Hòa được kỳ vọng sẽ giúp người dân làm du lịch một cách chuyên nghiệp hơn, từng bước “thổi hồn” vào các giá trị di sản văn hóa địa phương, lan tỏa nét đẹp đời sống, văn hóa và nếp sống đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.