Đầu tháng 1, vợ chồng anh Hoàng Tú, chị Bích Huyền (Hà Nội) đưa 2 con (9 tuổi và 6 tuổi) tới Mộc Châu (Sơn La) để ngắm mùa hoa mận, hoa cải bung nở, nghỉ ngơi cuối tuần. Gia đình xuất phát từ Hà Nội vào 14h30 ngày thứ 6 và về tới nhà vào 19h30 Chủ nhật.

"Chúng tôi đã tới Mộc Châu nhiều lần nhưng mục tiêu của chuyến này là Tà Phình - một bản làng hoang sơ, chưa 'du lịch hóa' mà tôi vô tình thấy trên mạng xã hội", chị Huyền cho biết.

Bản Tà Phình, xã Tân Yên, cách Hà Nội khoảng 200km, cách trung tâm phường Mộc Châu khoảng 25km, là nơi sinh sống của bà con dân tộc Mông.

Chị Bích Huyền và con trai đi bộ ngắm bản làng hoang sơ Tà Phình

Bản Tà Phình giữ được vẻ đẹp hoang sơ, bình yên với những mái nhà truyền thống, bao quanh là núi non xanh mướt, những vườn mận, vườn đào bãi cỏ, đồng hoa mộc mạc, nên thơ.

"Bản nằm trên cùng cung đường vào thung lũng mận Nà Ka hay Hang Táu nên trên đường có rất nhiều vườn hồng, vườn cam. Hầu hết cung đường trải nhựa, chỉ có 2-3km cuối cùng là gập ghềnh, khó đi hơn", chị Huyền kể.

Gia đình Hà Nội tới bản vào buổi chiều. Nơi đây chưa có dịch vụ du lịch nào nên phù hợp với những du khách thích sự bình yên, hoang sơ, hoặc muốn trải nghiệm cắm trại.

Trong làng có những mỏm đá dựng độc đáo, nên người dân còn gọi là "làng Đá Dựng"

Vợ chồng chị Huyền và các con thong dong đi dạo khắp làng để ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, khám phá nếp sinh hoạt, văn hóa của người dân địa phương. Ở đây có những mỏm đá đủ hình thù, từ thấp tới cao, khiến hai bạn nhỏ thích thú leo trèo.

"Vào mùa mưa, nước sẽ dâng lên khiến bản làng này được ví như Tràng An thu nhỏ, du khách có thể ngồi thuyền ngắm cảnh. Còn thời điểm tôi tới, trời quang mây tạnh, bản ngập sắc vàng - trắng của hoa cải, rất nên thơ", chị Huyền chia sẻ.

Cánh đồng cải nên thơ trong nắng chiều hoàng hôn

"Khi nắng chiều gần tắt, hoàng hôn buông xuống, khói bếp bắt đầu tỏa ra khiến ngôi làng càng trở nên xinh đẹp", chị Huyền kể.

Những chiếc ghế, xích đu, cầu gỗ hay hàng rào trồng trọt, chăn nuôi thường ngày của người dân vô tình trở thành các góc chụp ảnh đẹp cho du khách.

Cây cầu gỗ đơn sơ nhưng xinh đẹp trong bản

Không có các trải nghiệm du lịch kiểu công nghiệp, Tà Phình hấp dẫn nhờ vẻ mộc mạc, êm đềm và bình yên. Những bãi đất nơi đây phẳng và rộng, lý tưởng cho việc cắm trại. Người dân hiền lành, thân thiện và mến khách.

Điểm nhấn khó quên ở Tà Phình là hồ Tà Phình. Phong cảnh hồ Tà Phình sau mùa mưa mang vẻ đẹp bình yên với cảnh sắc hữu tình, nên thơ khiến nhiều người ví von nơi đây như "Tràng An thu nhỏ ở Mộc Châu".

Du khách có thể đi ô tô hoặc xe máy vào bản Tà Phình. Bản chưa phát triển dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, du khách nên mang theo đồ ăn, nước uống và dụng cụ cần thiết nếu muốn cắm trại qua đêm.

Theo chị Huyền, điều quan trọng nhất, du khách nên giữ gìn vệ sinh, không để lại rác thải, trân trọng đời sống và nếp sinh hoạt của bà con người Mông.

Trên cung đường vào bản, du khách có thể ghé thăm đồi chè trái tim, thung lũng mận hoặc đi tắt sang Hang Táu - ngôi làng cũng rất nổi tiếng của Mộc Châu.

Những vườn mận nở trắng xóa ở Mộc Châu vào tháng 1

Chuyến đi này, gia đình chị Huyền cũng tìm tới một nơi hoang sơ, phù hợp cho cắm trại là Chiềng Khửa

Nếu có thời gian, du khách có thể cắm trại qua đêm tại Tà Phình để buổi sáng đón bình minh, chiều về ngắm hoàng hôn.

Ảnh: NVCC