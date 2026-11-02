Bộ Nội vụ đề nghị bộ ngành, địa phương báo cáo tiền lương, thu nhập viên chức; ĐHQG Hà Nội vi phạm học phí, học bổng và quản lý tài chính… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ hạ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0 đến hết ngày 31/3/2027

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí cho xăng dầu. Trong 2 tháng cuối năm, khoảng 4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%. Ngoài giảm thuế, phí, Chính phủ còn thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chủ động tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nhờ đó, mặt bằng giá xăng dầu trong nước được duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực.