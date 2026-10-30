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Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Không lạm dụng việc thu hồi đất

Sáng 28/10, phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Bộ trưởng nhấn mạnh trong dự thảo luật, nội dung thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng đảm bảo tuân thủ theo Hiến pháp, thể chế hóa Nghị quyết số 21 và các nghị quyết khác; đảm bảo chặt chẽ, không lạm dụng việc thu hồi đất và không gây khó khăn cho việc triển khai các dự án. Dự thảo đã thể chế rõ quan điểm chuyển tư duy từ “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất” tại Nghị quyết số 21 của Trung ương, bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Cụ thể, người dân được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với mục đích thu hồi, đất khác, nhà ở hoặc bồi thường bằng tiền; được ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ đối với các dự án đô thị; được hoán đổi phần đất ở bị thu hồi sang phần diện tích còn lại của thửa đất hoặc sang phần diện tích của thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của mình trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thu hồi phần diện tích còn lại thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Khu tái định cư được bố trí nhiều cấp nhà, mức diện tích phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả, đảm bảo đầy đủ hạ tầng an sinh, xã hội. Đồng thời, dự thảo quy định rõ việc hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư đã ứng trước theo hướng ngân sách nhà nước hoàn trả toàn bộ bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phần còn lại được tính vào chi phí đầu tư của dự án; trường hợp dự án chấm dứt hoạt động thì được Nhà nước hoàn trả phần ứng trước…