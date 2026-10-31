Bộ trưởng Nội vụ thông tin về cải cách tiền lương, biên chế; 500 tấn vàng và 11,2 triệu tỷ đồng đang 'nằm' trong dân, vốn không vào sản xuất… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ trưởng Nội vụ thông tin về cải cách tiền lương, biên chế

Chiều 30/10, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội. Về tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ cho biết Chính phủ đã ban hành các nghị định để điều chỉnh tiền lương đối với các đối tượng. Theo đó, Nghị định số 161 điều chỉnh mức lương cơ sở, Nghị định số 162 điều chỉnh lương hưu, Nghị định số 381 điều chỉnh phụ cấp cho công chức cấp xã. Tổng số người được thụ hưởng trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang) với tổng nguồn lực bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức hơn 2,2 triệu người, nhu cầu tăng thêm khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng là khoảng 35.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Số người được điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (từ 1/7) là gần 3,5 triệu người. Tổng kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm ước tính là 10.773 tỷ đồng (trong đó kinh phí tăng thêm từ nguồn ngân sách nhà nước là 2.013 tỷ đồng, từ quỹ bảo hiểm xã hội là 8.760 tỷ đồng). Bộ trưởng cho biết, Bộ Nội vụ đang được giao, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương. Để thực hiện đề án tiền lương, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương. Bộ trưởng cho hay, đây là cơ sở rất quan trọng để tính toán lại vị trí việc làm và số người làm việc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031. Đồng thời, việc xác định được vị trí việc làm, số người làm việc và biên chế cũng là cơ sở quan trọng để tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương. Bộ Nội vụ có báo cáo bước đầu sau 2 tuần thực hiện gửi đến Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Về phụ cấp đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, ông Hải thông tin, Bộ đang nghiên cứu và báo cáo Chính phủ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, trong đó, Bộ trưởng nêu rõ sẽ tập trung khắc phục bất cập giữa lương, phụ cấp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã.