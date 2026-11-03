Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói về điều kiện quan trọng khi hiến mô, tạng; Bộ trưởng Tài chính nêu lý do Luật Đầu tư phải sửa tới 16 lần… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói về điều kiện quan trọng khi hiến mô, tạng

Sáng 2/11, sau phần thảo luận của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã có báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Theo bà, một trong những "nút thắt" cần giải tỏa đó là băn khoăn, vướng mắc về độ tuổi đăng ký hiến. Vì vậy, luật mới triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của luật cũ là "người đăng ký hiến chỉ áp dụng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên", nhằm đảm bảo trách nhiệm của người đăng ký hiến trong việc quyết định vấn đề hệ trọng của cuộc đời mình. Để tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi mua, bán bộ phận cơ thể người và bảo vệ người hiến, dự thảo luật quy định nhiều nội dung chặt hơn. Bộ trưởng Y tế dẫn chứng dự thảo đã tăng tuổi của người hiến trong trường hợp cho, tặng người ngoài gia đình từ 18 tuổi trở lên theo luật trước đây lên 25 tuổi, để bảo vệ đội ngũ thanh thiếu niên - nguồn lực quan trọng của đất nước. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về xác minh nhân thân, mối quan hệ giữa người hiến và người được ghép; bổ sung đảm bảo tính độc lập trong đánh giá điều kiện hiến, tư vấn và lấy ghép; bổ sung các quy định về hành vi bị nghiêm cấm (luật cũ có 10 nhóm hành vi bị nghiêm cấm dự luật mới tăng lên 21 nhóm hành vi bị nghiêm cấm). Dự thảo luật bổ sung quy định cấm lấy mô, bộ phận cơ thể từ bào thai; việc đưa, tổ chức, tạo điều kiện cho người Việt Nam ra nước ngoài, người nước ngoài vào Việt Nam để hiến, ghép bộ phận cơ thể người trái quy định. Về vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đến nội dung hiến mô, tạng của người dưới 18 tuổi, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh trong dự thảo luật quy định rất rõ: người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục do Bộ Y tế ban hành, ví dụ như tế bào gốc tạo máu, tế bào lympho từ máu ngoại vi và đáp ứng các điều kiện chặt chẽ. "Tuyệt đối cấm lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể người sống dưới 18 tuổi. Đây là điều kiện rất quan trọng và cần phải được mọi người hiểu rõ" - bà cho biết. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định không được lấy bộ phận cơ thể người hiến khi còn sống, tại bất kỳ thời điểm nào người hiến cũng có quyền từ chối triển khai thực hiện theo đúng nguyện vọng.