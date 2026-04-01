Cách các 'ông lớn' hàng không Việt Nam ứng phó giá xăng dầu; Virus EV71 tấn công trẻ mắc tay chân miệng, gây biến chứng thần kinh nguy hiểm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ngân hàng Nhà nước ra chỉ đạo mới về lãi suất huy động, cho vay

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, NHNN vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) và NHNN chi nhánh tại các khu vực (NHNN Khu vực) tập trung triển khai một số nhiệm vụ ổn định mặt bằng lãi suất. Đối với các TCTD, NHNN yêu cầu các TCTD phải thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 09/01/2026 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026, qua đó góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống. Các TCTD cần tập trung triển khai các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Các TCTD phải thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất (bao gồm niêm yết lãi suất tiền gửi, tuân thủ trần lãi suất tiền gửi…); đồng thời tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lãi suất. Các TCTD phải tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay của các chương trình, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của mình, nhằm giúp khách hàng, người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng.