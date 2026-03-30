Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vị trí xây kho dầu chiến lược ở Thanh Hóa; Cả nước có hơn 95.300 giảng viên đại học nhưng số giáo sư, tiến sĩ chưa được 1/3… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chiều 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa khu đất dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại phường Hải Bình (Thanh Hóa) và làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Kho dự trữ dầu được đề xuất có quy mô khoảng 1 triệu tấn, trên diện tích 60ha. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với các hộ dân có đất thuộc diện thu hồi sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Bộ Công Thương được giao chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam chủ động triển khai dự án trong trường hợp cấp bách; đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm kho chứa khí đốt tại khu vực Nghi Sơn. Việc này nhằm giảm thiểu rủi ro trước biến động thị trường, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hạ tầng năng lượng quốc gia. Thủ tướng đề nghị Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các nhà đầu tư, ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nguồn cung, tài chính và sản phẩm để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.