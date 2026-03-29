Chính phủ quyết định chi 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Hà Nội muốn trở thành nơi có chất lượng sống và hạnh phúc thuộc nhóm cao nhất thế giới… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ quyết định chi 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025. Nghị quyết nêu rõ, việc trích, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc: công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường. Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025, để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính. Giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách để thực hiện nội dung này. Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi quỹ, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá cụ thể (đồng/lít, kg) xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá mặt hàng này trong nước. Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan quản lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quản lý, điều hành cung - cầu xăng dầu trong nước, chủ động tổ chức thực hiện việc tạm ứng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2025 cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại các thương nhân đầu mối xăng dầu để điều hành, sử dụng quỹ. Ngoài ra, Bộ Công Thương xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hoàn trả NSNN theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định. Thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương có Quyết định trích lập quỹ để hoàn trả NSNN.