Bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói; Bộ GD-ĐT đề xuất học bổng cho người học khối ngành STEM, tối đa 8,4 triệu/tháng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói

Chính phủ mới ban hành Nghị quyết 22/2026 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng, Nghị quyết số 22 phân cấp thẩm quyền giải quyết 3 thủ tục từ cấp Trung ương cho Công an cấp tỉnh, gồm: Thủ tục cấp phép hoạt động, thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động và thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh. Chính phủ quyết định cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước, như bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói vào Cơ sở dữ liệu về căn cước thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; bãi bỏ thủ tục tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước thực hiện tại cấp bộ. Với lĩnh vực định danh và xác thực điện tử, Nghị quyết số 22 bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh gồm: Bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho người nước ngoài thực hiện tại cấp bộ; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh; bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh. Nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, Chính phủ cũng quyết định bãi bỏ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện tại cấp bộ, cấp tỉnh, cấp xã. Đồng thời, Chính phủ bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp bộ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị quyết 22/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/3/2027.