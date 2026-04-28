Hà Nội chạy thử 15 trạm bơm chống ngập từ ngày 28/4; Khởi tố đối tượng xuất hóa đơn hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận thêm nhiệm vụ mới liên quan quy hoạch sau sáp nhập

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký quyết định về việc thay đổi Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập. Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính làm Tổ trưởng tổ công tác thay ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng. Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính. Nhiệm vụ của tổ công tác bao gồm: rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập. Tổ công tác tham mưu, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng. Tổ công tác cũng có chức năng tham mưu cho Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung vượt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo.