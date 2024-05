Chấm dứt việc bỏ quên trẻ trên ô tô, sắp có quy chuẩn xe chở học sinh; Cấm đưa đồ uống có cồn vào phòng thi tốt nghiệp THPT… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ đề xuất Nghệ An có tối đa 5 phó chủ tịch tỉnh

Chính phủ đề xuất 4 chính sách mới phù hợp thực tiễn phát triển của tỉnh Nghệ An. Cụ thể là cho phép tỉnh Nghệ An khi xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương không tính đối với nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện, nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản. Nghệ An cũng được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây của tỉnh. Liên quan đến tổ chức, bộ máy, Chính phủ đề xuất UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch (tăng 1 phó chủ tịch so với quy định hiện hành).