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Người vi phạm chính sách dân số có thể được xem xét kết nạp Đảng

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong quý 2/2026 (Kết luận số 78). Xem xét báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất và yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và bí thư cấp ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, nắm chắc và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Một nhiệm vụ khác là các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố và kiện toàn chi ủy đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt đảng vào ngày 3 hằng tháng hoặc trong tuần đầu tiên phù hợp với điều kiện cụ thể của chi bộ; khắc phục tình trạng nghẽn mạng khi sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kịp thời rà soát, tổng hợp, thẩm định, đề nghị Ban Bí thư xét tặng Huy hiệu từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đợt 2/9; gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10/8. Đáng chú ý, Kết luận số 78 yêu cầu kết thúc hiệu lực Quy định số 05, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng. Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ kết luận của Ban Bí thư để triển khai thực hiện việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với những người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình theo quy định hiện hành của Đảng.