Bộ Chính trị: Giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học trước tháng 4/2027

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành kế hoạch về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý và cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng: Chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD-ĐT hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù. Bộ Chính trị định hướng giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập, việc này phải hoàn thành trước ngày 1/4/2027. Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Bộ Chính trị lưu ý: Chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Nhiệm vụ này, Đảng ủy Chính phủ cần lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành trước ngày 1/10. Bộ Chính trị cũng giao Đảng ủy Chính phủ sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần.