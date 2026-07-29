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Trung ương quy định về 19 điều đảng viên không được làm

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định nêu rõ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Đảng viên phải gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng (gọi chung là chủ trương, quy định của Đảng), Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà mình là thành viên, hội viên và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Trung ương nhấn mạnh quy định này không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia - dân tộc. Trung ương giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện quy định qua ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên. Đảng viên vi phạm quy định này phải bị xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quy định này thay thế Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13.