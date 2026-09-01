CSGT chỉ xử lý xe cố tình bám sát đuôi, không giữ khoảng cách trên cao tốc; Hà Nội bố trí hàng loạt điểm trông giữ xe miễn phí dịp Quốc khánh 2/9… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chậm trả lương cho nhân viên có thể bị phạt đến 100 triệu đồng, cộng tiền lãi

Nghị định 283/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính với người sử dụng lao động vi phạm quy định về tiền lương; giờ nghỉ ngơi, giờ làm việc... có hiệu lực từ 10/9. Theo quy định, phạt tiền với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm việc vào ban đêm... Mức phạt từ 5-10 triệu đồng với vi phạm 1-10 người và tăng lên tối đa 50 triệu đồng khi vi phạm từ 301 người trở lên. Mức phạt tiền với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu, cụ thể phạt từ 20-30 triệu đồng với vi phạm 1-10 người và tăng lên tối đa 75 triệu đồng khi vi phạm từ 50 người trở lên. Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải trả đủ số tiền lương còn thiếu cho người lao động, đồng thời trả thêm khoản tiền lãi trên số tiền chậm trả hoặc trả thiếu. Khoản lãi này được tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.