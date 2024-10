Tiếp tục đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, Tết trong năm cho người lao động; Trường ĐH Y Hà Nội lần đầu lọt bảng xếp hạng đại học thế giới… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tiếp tục đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, Tết trong năm cho người lao động

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho hay, vừa qua đoàn viên, người lao động đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, để kéo dài dịp nghỉ đến hết ngày 5/9. Đề xuất này dựa trên việc so sánh mức bình quân ngày nghỉ lễ và Tết của các nước và các nước trong khu vực. Bình quân ngày nghỉ lễ, Tết trong năm của các nước Đông Nam Á khoảng 16-17 ngày, trong khi nước ta chỉ 11 ngày. Do vậy, dư địa ngày nghỉ vẫn còn. Về lý do đề xuất tăng ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, ông Hiểu cho biết, dịp Tết Nguyên đán, người lao động đã được nghỉ dài ngày. Vì vậy, Tổng Liên đoàn lao động mong muốn được tăng số ngày nghỉ Quốc khánh 2/9 để thời gian nghỉ trong năm theo hướng một quý, hoặc hơn 1 quý có một dịp nghỉ.