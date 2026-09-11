Cục CSGT đề xuất bắt buộc người lái giảm tốc độ khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế; Người dùng tại Việt Nam đặt trước iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max từ 12/9, giao hàng từ 18/9… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ GD-ĐT dự kiến không cho phép lập quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Bộ GD-ĐT vừa công bố tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (hay còn gọi là hội phụ huynh). Một trong những nội dung được chỉnh lý đáng kể là cơ chế hỗ trợ tự nguyện và phòng ngừa lạm thu. Tiếp thu nhóm ý kiến này, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý cơ bản cơ chế bảo đảm hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, dự thảo không còn quy định việc hình thành kinh phí hoạt động do Ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây; quy định rõ Ban đại diện không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Việc hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện được quy định theo nguyên tắc tự nguyện, gắn với hoạt động cụ thể, công khai, minh bạch; được thực hiện bằng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc hình thức hợp pháp khác theo quy định, không hình thành quỹ của Ban đại diện. Dự thảo đồng thời phân định rõ hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật, không thuộc cơ chế hỗ trợ tự nguyện đối với hoạt động của Ban đại diện.