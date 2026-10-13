Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Mỗi tuyến phố Hà Nội sẽ có loài cây chủ đạo… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16. Trình bày dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết cử tri, nhân dân bày tỏ đồng tình, đánh giá cao nhiều nội dung quan trọng. Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nêu ra một số kiến nghị của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Đảng và Nhà nước. Trong đó, kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở... Một nội dung nữa là kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và cá nhân có thẩm quyền tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân, bảo đảm trả lời đúng trọng tâm, làm rõ nội dung, tiến độ, kết quả giải quyết. Đối với những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần, những vụ việc tồn đọng, kéo dài, đề nghị tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm và thông tin công khai kết quả giải quyết.