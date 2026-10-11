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Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu vượt 1.041 tỷ USD, hơn gấp đôi năm 2025

Tại hội thảo lấy ý kiến về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 9/10, bà Nguyễn Cẩm Trang, đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng. Vì vậy, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn tới cần được xác định lại cho phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Theo đó, dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu thúc đẩy xuất nhập khẩu tăng trưởng cao, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030; đồng thời chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng, năng suất và năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt 15-16%/năm; nhập khẩu tăng bình quân 12-13%/năm. Cán cân thương mại hướng tới thặng dư bền vững, với tỷ trọng xuất siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 3-6% trong giai đoạn này. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất thế giới; tỷ trọng xuất siêu đạt 7-10%. Về quy mô thương mại, dự thảo đưa ra các kịch bản tăng trưởng đến năm 2030. Cụ thể, ở kịch bản trung bình, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 953,7 tỷ USD vào năm 2030; kịch bản cao đặt mục tiêu 1.041,1 tỷ USD, trong khi kịch bản thấp là 765 tỷ USD. Theo thống kê của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta năm 2025 mới đạt 475,06 tỷ USD và 9 tháng năm 2026 đạt 434,32 tỷ USD. So với năm 2025, để đạt mục tiêu năm 2030, kim ngạch xuất khẩu theo kịch bản cao phải tăng thêm 566,04 tỷ USD, tương đương gấp khoảng 2,19 lần. Ở kịch bản trung bình, mức tăng thêm là 478,64 tỷ USD; còn kịch bản thấp là 289,94 tỷ USD.