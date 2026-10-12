Chính phủ: Nghiên cứu trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho tài xế xe công nghệ; Camera AI ở Hà Nội 'bắt lỗi' hơn 18.500 xe, có trường hợp 8 lần đi ngược chiều… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ: Nghiên cứu trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho tài xế xe công nghệ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2030 hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Về mở rộng bảo hiểm xã hội, xây dựng thị trường lao động bao trùm, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp. Kế hoạch được Thủ tướng ban hành đưa ra yêu cầu nghiên cứu, xác định trách nhiệm đóng góp của Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số (gọi xe, taxi công nghệ...). Đồng thời, Thủ tướng gợi mở mở rộng bảo hiểm tai nạn lao động và chế độ thai sản cho khu vực phi chính thức. Chính sách trợ giúp người trong độ tuổi lao động phải gắn với đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm, tín dụng và kết nối doanh nghiệp... Đáng chú ý, kế hoạch của Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn tại một số địa phương, đánh giá kỹ tác động tài chính trước khi nhân rộng; chuẩn hóa nghề chăm sóc, đào tạo và có chính sách phù hợp với nhân viên công tác xã hội, điều dưỡng và người chăm sóc tại nhà. Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện khám, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế...