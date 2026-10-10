Cả nước giảm 50% số trường công, 28.000 cán bộ quản lý chuyển giảng dạy; Hà Nội khánh thành, khởi công 96 công trình dịp 10/10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Cả nước giảm 50% số trường công, 28.000 cán bộ quản lý chuyển giảng dạy

Chiều 9/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục; số cơ sở giáo dục công lập giảm 18.975 cơ sở, tương đương 50,6%; hơn 28.000 cán bộ quản lý đã được bố trí chuyển sang giảng dạy. Những vấn đề còn lại chủ yếu tập trung vào quản trị trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ, hoàn thiện điều kiện vận hành và xử lý các vướng mắc liên ngành, vận hành mô hình mới. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu với sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng; kịp thời điều chỉnh những cơ sở có quy mô vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh; hoàn thành trong tháng 10. Phó Thủ tướng giao GD-ĐT làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục.