Giá điện kinh doanh cao nhất 5.422 đồng/kWh, sản xuất chỉ 3.640 đồng/kWh; Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm thuế trong 90 ngày… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Giá điện kinh doanh cao nhất 5.422 đồng/kWh, sản xuất chỉ 3.640 đồng/kWh

Từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng thêm 4,8%, từ mức 2.103,12 đồng/kWh lên gần 2.204,07 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT). Theo quyết định quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương ngày 9/5, giá bán lẻ điện giữa các nhóm khách hàng tiếp tục có sự chênh lệch lớn. Đáng chú ý, mức giá điện thấp nhất dành cho nhóm khách hàng sản xuất chỉ 1.146 đồng/kWh (áp dụng trong khung giờ thấp điểm, cấp điện áp từ 110 kV trở lên), thấp hơn 838 đồng so với mức thấp nhất của giá điện sinh hoạt (1.984 đồng/kWh). Ngược lại, mức giá cao nhất cho nhóm sản xuất là 3.640 đồng/kWh (khung giờ cao điểm, cấp điện áp dưới 6 kV), cao hơn 180 đồng so với bậc cao nhất của điện sinh hoạt, nhưng vẫn thấp hơn 1.782 đồng so với mức giá cao nhất dành cho khách hàng kinh doanh. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh được chia theo 3 cấp điện áp, mỗi cấp lại áp dụng mức giá khác nhau tùy theo khung giờ sử dụng. Đây cũng là nhóm phải trả giá điện cao nhất trong tất cả các nhóm khách hàng. Cụ thể, ở khung giờ thấp điểm (cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV), giá điện thấp nhất dành cho khách hàng kinh doanh là 1.829 đồng/kWh - cao hơn 683 đồng so với giá điện sản xuất, nhưng vẫn thấp hơn 155 đồng so với giá điện sinh hoạt thấp nhất. Trong khi đó, mức giá điện cao nhất mà nhóm khách hàng kinh doanh phải trả là 5.422 đồng/kWh - cao hơn 1.962 đồng so với mức cao nhất của giá điện sinh hoạt và cao hơn 1.782 đồng so với điện sản xuất.