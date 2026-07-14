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Ban chỉ đạo cấp tỉnh chọn vụ lãng phí điển hình để chỉ đạo xử lý

Theo thông tin từ Ban Nội chính Trung ương, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ghi nhận, đánh giá cao kết quả các ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm. Ông đề nghị các địa phương tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ nội dung Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị, các thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các phiên họp của Ban chỉ đạo. Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ông nhấn mạnh việc tăng cường giám sát thường xuyên ngay từ đầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Những lĩnh vực, địa bàn, nội dung tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tập trung kiểm tra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.