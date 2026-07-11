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Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo quy định mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 278 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025 quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Nghị định này hiệu lực từ ngày 9/7/2026. Nghị định nêu rõ quy định về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hằng năm. Theo quy định mới, trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện hàng năm do Bộ Công Thương ban hành, dựa trên chi phí sản xuất, kinh doanh điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán giá bán lẻ điện bình quân theo công thức quy định. Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về việc không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và lập hồ sơ gửi Bộ để kiểm tra và giám sát. Nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên hoặc cần điều chỉnh tăng từ 2% đến dưới 5% so với mức hiện hành, EVN phải lập hồ sơ phương án giá và báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, rà soát, cho ý kiến. Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Công Thương phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. Sau đó, EVN quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán lẻ điện bình quân. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát.