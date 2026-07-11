Chính phủ yêu cầu hoàn thành sắp xếp trường công trước 30/8; Đặc khu Phú Quốc thông tin vụ lật ca nô khiến 15 người tử vong… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính phủ yêu cầu hoàn thành sắp xếp trường công trước 30/8

Chính phủ mới đây ban hành Nghị quyết số 180 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Chính phủ giao Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Bộ cũng cần nghiên cứu, hướng dẫn thí điểm các mô hình quản trị giáo dục mới, phù hợp yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Một nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục trước 30/8, đồng thời hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp; bảo đảm đủ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Chính phủ lưu ý Bộ cần hướng dẫn các giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, ma túy, thuốc lá điện tử và các rủi ro đối với học sinh trên không gian mạng. Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển giáo viên. Chính phủ định hướng ưu tiên tăng cường giáo viên trực tiếp giảng dạy, giảm khâu trung gian, giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền, theo yêu cầu của Chính phủ, cần được tổ chức vào sáng 5/9, bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực.