Không để lọt những người xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng vào Trung ương khóa 14; Loạt ngân hàng 'xoá sổ' tài khoản không giao dịch 24 tháng, số dư dưới 20.000 đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tại họp báo về Đại hội 14 của Đảng chiều 14/1, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cho biết, công tác nhân sự được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư chỉ đạo rất khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ. Về các yêu cầu đối với nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14, ông Nguyễn Thành Tâm nêu các tiêu chuẩn. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, không để lọt những người có một trong những khuyết điểm vào Trung ương khóa mới như: bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết, sợ trách nhiệm, không dám làm, không có chí tiến thủ. Tổ chức sẽ không để lọt vào Trung ương khóa 14 những người có khuyết điểm dĩ hòa vi quý, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm kỷ luật, tiêu chuẩn chính trị, những điều đảng viên không được làm và quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, sẽ không để lọt những người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; vi phạm trách nhiệm nêu gương để bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính; để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng tại đơn vị phụ trách.