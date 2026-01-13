Cục CSGT thông báo các tuyến đường cấm, hạn chế xe phục vụ Đại hội Đảng XIV; Công an TPHCM đột kích cơ sở 10 năm sản xuất hàng trăm tấn mì trộn chất cấm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Mất dữ liệu là mất thông tin, mất an ninh, mất quyền tự chủ

Chiều 12/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo. "Nếu như trước đây, sức mạnh quốc gia là tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thì ngày nay, sức mạnh ấy phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu. Có dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung thì mới có trí tuệ nhân tạo, mới có Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, công dân số. An ninh dữ liệu phải mang tầm chiến lược nhằm bảo vệ dữ liệu của cả quốc gia, dân tộc và hơn 100 triệu người dân. Mất dữ liệu là mất thông tin, mất thông tin là mất an ninh và mất an ninh là mất quyền tự chủ", Thủ tướng phát biểu. Thủ tướng nhấn mạnh cần phát triển dữ liệu, kinh tế dữ liệu với những đột phá và cải cách mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trên các lĩnh vực, là động lực quan trọng góp phần tăng trưởng 2 con số thời gian tới. Thủ tướng giao nhiệm vụ các bộ, ngành, địa phương thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu hoặc hợp nhất vào Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh nghiên cứu làm chủ và tổ chức triển khai các công nghệ dữ liệu cốt lõi như điện toán đám mây, chuỗi khối, sàn dữ liệu, mô hình ngôn ngữ lớn gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ. Ông cũng cho rằng cần thu hút, huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân và FDI để xây dựng, hình thành các trung tâm dữ liệu và siêu trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ chủ trì cần phải được đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu, làm sạch, đối soát 100% dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành trong quý 1/2026.