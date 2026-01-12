Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; Đề xuất rà soát, kiểm tra người dự cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, hai mục tiêu chiến lược 100 năm; trên cơ sở đó thực hiện 5 chiến lược cụ thể: hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược. Năm 2026, Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội 14, chương trình hành động triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; triển khai nhiệm vụ được giao theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Ngoài ra, Đảng ủy Chính phủ quán triệt, tổ chức thực hiện kết luận của Trung ương, Nghị quyết 244 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Nghị quyết 01 của Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau...