Tài xế gặp khó vì Google Maps báo nhầm quốc lộ 51 bị cấm lưu thông; Hà Nội không yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kết hôn khi đăng ký khai sinh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Bỏ công an cấp huyện, đa số nhân sự về xã, một số lên tỉnh

Trong tổ chức bộ máy, Thủ tướng nhấn mạnh không chỉ cải cách cơ học mà cần nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thủ tục hành chính và bỏ cơ chế xin-cho, "cắt đi một cấp là bớt đi một thủ tục hành chính". Từ tổ chức bộ máy thì bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp và phải hướng tới cơ sở. "Tại sao bỏ công an cấp huyện. Một huyện khoảng trên dưới 100 đồng chí công an, khi ta bỏ và tổ chức lại, một số rút lên tỉnh, còn lại đa số sẽ xuống cấp cơ sở, cấp gần dân nhất, vì việc gì cũng xảy ra ở dưới cơ sở. Chúng ta làm vì dân, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân. Nhân dân chủ yếu ở cơ sở, xã, phường...", Thủ tướng nêu rõ. Việc cải cách bộ máy nhằm mục đích phục vụ phát triển, người dân hạnh phúc, ấm no, đất nước hùng cường, giàu mạnh, văn minh. Thủ tướng cho biết từ nay đến cuối năm còn nhiều việc phải làm nên cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp.