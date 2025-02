Thủ tướng phê bình các bộ, 30 địa phương chưa báo cáo tháo gỡ các dự án tồn đọng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để kịp thời tháo gỡ, triển khai ngay các dự án. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 16/12/2024 Bộ KH&ĐT đã đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành gửi báo cáo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án trước ngày 20/1. Tuy nhiên, đến ngày 7/2 mới có 33 địa phương và 9 bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo. Thủ tướng biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương nêu trên đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi báo cáo đúng thời hạn; đồng thời phê bình và yêu cầu các bộ và 30 địa phương chưa gửi báo cáo kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm cá nhân báo cáo Thủ tướng trước ngày 17/2. Đồng thời báo cáo kết quả rà soát các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cho Thủ tướng trước ngày 15/2, Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Miền Bắc sắp phải đối phó đợt sương mù, mưa phùn ẩm ướt

Từ đêm 10-11/2, khu vực xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng; trời rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; riêng từ 11/2, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Đáng lưu ý, từ đêm 12/2, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trưa và chiều trời nắng. Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng nhận định, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ diễn ra trong giai đoạn từ cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 4 năm nay. Theo ông Hưởng, các đợt nồm ẩm thường kéo dài từ 3-5 ngày, thậm chí cả tuần và chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về.

CSGT Hà Nội bác thông tin 'dừng xe mặc áo mưa bị phạt 14 triệu đồng'

Ngày 9/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết có tiêu đề rằng "dừng xe máy mặc áo mưa có thể bị phạt tới 14 triệu đồng" gây hoang mang dư luận. Theo Phòng CSGT, pháp luật không cấm việc người dân dừng xe để mặc áo mưa, nhưng nếu dừng, đỗ xe không đúng quy định, gây cản trở hoặc tai nạn giao thông, người vi phạm mới bị xử phạt theo quy định. Những địa điểm không được dừng, đỗ xe bao gồm bên trái đường một chiều, trên cầu, gầm cầu vượt, nơi đường giao nhau, phần đường dành cho người đi bộ qua đường, điểm dừng xe buýt, xe khách, khu vực che khuất biển báo hiệu hoặc đèn tín hiệu giao thông. "Nếu người điều khiển phương tiện dừng xe ở các vị trí này, dù với bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc mặc áo mưa, thì đều có thể bị xử phạt theo quy định. Nghị định 168/2024 quy định rõ mức phạt đối với hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định", đại diện Phòng CSGT nói.

Xác minh clip cảnh sát giao thông gắt gỏng, chửi thề với cô gái ở TPHCM

Theo clip ghi lại, cán bộ CSGT ở TPHCM làm việc với một cô gái có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, trong khi làm việc, cán bộ CSGT liên tục gằn giọng, xưng mày - tao như: “Mày có điếc hay không?”, “Mày hiểu tiếng Việt không?”, “Giỡn mặt với tao hả?”…, thậm chí còn buông lời chửi thề. Trong khi đó, cô gái đáp lời: “Để con hỏi bạn”, “Để con gọi bạn mượn tiền….”. Theo thông tin ban đầu, diễn biến trong clip được cho là xảy ra tối 7/2 tại đoạn gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TPHCM. Cán bộ CSGT xuất hiện trong clip là cán bộ thuộc Đội CSGT Tân Túc của Phòng CSGT, Công an TPHCM. Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT Tân Túc và cán bộ CSGT xuất hiện trong clip báo cáo giải trình để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế xe khách bị phạt tiền, trừ điểm

Chiều 9/2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính với tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Tiến D. (SN 1981, trú tại Hải Hậu, Nam Định) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 18B- 009.XX, lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đến Km205+500 (thuộc địa phận tỉnh Yên Bái), tài xế D. lái xe đè vạch, lấn sang chiều ngược lại, vượt hàng loạt ô tô khác. Trình bày với CSGT, tài xế Nguyễn Tiến D. đưa ra lý do vội chở khách về bến để biện minh cho hành vi gây mất an toàn giao thông của mình. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Tiến D. với lỗi: "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt". Với lỗi này, tài xế D. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Quan hệ bất chính với vợ người khác, trung tá công an ở An Giang bị cách chức

Trung tá Trần Tấn Tài - Phó trưởng Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang - bị kỷ luật cách chức vụ trong Đảng sau khi bị tố có quan hệ bất chính với vợ người khác. Động thái này được đưa ra sau khi ông T.H.D. (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có đơn khiếu nại về quy trình giải quyết đơn tố cáo và hình thức kỷ luật đối với ông Tài. Trước đó, vào đầu tháng 9/2024, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu ra thông cáo báo chí về việc kỷ luật “Cảnh cáo” ông Tài. Theo thông cáo, ông Tài đã có vợ và con, nhưng lại có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đang có chồng. Việc làm của ông Tài vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ông Trump tiết lộ đã điện đàm với Tổng thống Putin về Ukraine

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ New York Post ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Khi được hỏi ông đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga bao nhiêu lần, ông Trump nói: "Tôi không nên nói thì tốt hơn". Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tin rằng ông Putin muốn các hành động thù địch chấm dứt. "Ông Putin không muốn thấy có thêm người chết. Tất cả những người đã thiệt mạng đó, đều trẻ trung, xinh đẹp. Họ giống như con cái các bạn, 2 triệu người, và không vì lý do gì". Ông Trump quả quyết, cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông là Tổng thống Mỹ vào năm 2022 vì "tôi luôn có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Putin". Ông Trump đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden vì đã cho phép những hành động thù địch diễn ra.

Tổng thống Ukraine tiết lộ vấn đề chính trong cuộc gặp với ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ là "vấn đề chính" mà ông muốn thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Theo Kyiv Independent, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/2 cho biết sẽ gặp ông Zelensky tại Washington vào tuần tới. Trả lời phỏng vấn hôm 7/2, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, điều quan trọng đối với ông là gặp người đứng đầu nước Mỹ trước khi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Điều này rất quan trọng nếu không nó sẽ giống một cuộc đối thoại về Ukraine mà Ukraine lại không có mặt. Điều quan trọng là các đối tác phải thảo luận về vấn đề của họ trước rồi sau đó mới gặp địch thủ".

Hoạt động cứu trợ trên toàn thế giới do Mỹ cấp tiền bị đình trệ

Các nhân viên cứu trợ nước ngoài cho biết, công tác cứu trợ do Mỹ cấp tiền trên toàn thế giới phần lớn đã bị đình trệ dù Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố Washington vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo. Theo CNN, khi lệnh đóng băng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài trong 90 ngày của chính quyền Tổng thống Donald Trump kéo dài sang tuần thứ 3, hàng nghìn nhân viên của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) sẽ bị cho nghỉ không lương hoặc sa thải, với kế hoạch chỉ giữ lại vài trăm người cần thiết, trên thực tế đã làm suy yếu cơ quan này. Tuy nhiên, hôm 7/2, một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn kế hoạch cho 2.200 nhân viên của USAID nghỉ không lương và dừng việc đẩy nhanh tốc độ rút nhân viên của cơ quan này khỏi các quốc gia trên thế giới.

Biểu tình rầm rộ khắp Hàn Quốc về số phận Tổng thống Yoon Suk-yeol

Bất chấp thời tiết giá lạnh, các nhóm ủng hộ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol phải từ chức ngay lập tức và nhóm phản đối việc phế truất ông đã biểu tình lớn trên khắp Hàn Quốc hôm 8/2. Theo Yonhap, một nhóm biểu tình do mục sư - nhà hoạt động bảo thủ Jeon Kwang-hoon dẫn đầu, đã tập trung ở khu vực Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul. Họ yêu cầu thả Tổng thống Yoon Suk-yeol, vốn đang bị giam giữ với cáo buộc nổi loạn sau tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào tháng 12/2024, đồng thời giơ cao các biểu ngữ đòi hủy bỏ việc luận tội ông Yoon. Nhà tổ chức ước tính có 3 triệu người tham gia sự kiện. Tuy nhiên, theo số liệu không chính thức của cảnh sát, số người tham gia là 35.000. Một cuộc biểu tình riêng rẽ cũng diễn ra gần ga Gyeongbokgung, gần Gwanghwamun. Tại đây, khoảng 5.000 người đã yêu cầu Tổng thống bị luận tội Yoon phải từ chức ngay lập tức và thúc giục tòa án hiến pháp nhanh chóng ra phán quyết luận tội người đứng đầu đất nước. Quanh Ga Anguk, phía đông Gyeongbokgung và gần Tòa án Hiến pháp hơn, ước tính có khoảng 10.000 người xuống đường.

Cà phê được ca ngợi là nước trường thọ, thời điểm uống tốt nhất khi nào?

Chuyên gia người Mỹ Dan Buettner, 64 tuổi, đã dành sự nghiệp của mình để khám phá những vùng đất trường thọ - nơi người dân có khả năng sống thọ 100 tuổi cao hơn nhiều so với người Mỹ. Trong một bài đăng gần đây trên TikTok, Buettner tuyên bố rằng cà phê là thức uống trường thọ - đặc biệt nếu bạn uống trước buổi trưa. Thói quen đó không chỉ liên quan đến cải thiện tâm trạng và chức năng nhận thức mà còn có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Quan điểm trên xuất phát từ nghiên cứu mới của tạp chí Tim mạch châu Âu, trong đó phân tích hơn 40.000 người lớn nhằm tìm hiểu tác động của việc uống cà phê vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Khoảng 36% người tham gia uống cà phê vào buổi sáng, 16% uống suốt cả ngày và 48% không uống cà phê. Kết quả cho thấy những người uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31% và tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 16%. Tác dụng này không xuất hiện ở những người uống cà phê cả ngày và không uống cà phê.