11 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng; Giá rẻ hơn RON95, xăng E10 tương thích hơn 90% xe… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Trong quý 2, đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động

Sáng 14/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế và một số đề xuất, kiến nghị trong công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuộc họp cũng cho ý kiến về việc xử lý các tồn đọng liên quan 2 dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình. Người đứng đầu Chính phủ giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc. Cho biết vướng mắc của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 chủ yếu về công tác phối hợp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc. Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành công việc còn lại, dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý 2/2026, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4.