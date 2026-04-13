Quy định mới về thi hành Điều lệ Đảng: Thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư; Quốc hội sắp biểu quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây thay mặt Ban chấp hành Trung ương ký ban hành Quy định số 20 về thi hành Điều lệ Đảng, trong đó có việc thí điểm chỉ định bí thư, phó bí thư một số cơ quan Đảng Trung ương. Quy định mới ban hành gồm 46 điều, đáng chú ý là việc thí điểm Bộ Chính trị chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ và các đoàn thể Trung ương. Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định thí điểm về thành phần tập thể thường trực đảng ủy và phân cấp, ủy quyền cho tập thể thường trực đảng ủy: các cơ quan Đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; các cơ quan đảng cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy để thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy trực thuộc Trung ương được thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức, cách làm mới trong khuôn khổ Điều lệ Đảng và phải báo cáo Bộ Chính trị đồng ý chủ trương trước khi thực hiện.