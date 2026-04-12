Trung ương yêu cầu cán bộ, đảng viên kiên quyết bảo vệ cái đúng, sự thật

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19 ngày 8/4 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Quy định nêu nguyên tắc công tác chính trị, tư tưởng phải lấy mục tiêu kiên trì, bảo vệ và phát huy "4 kiên định" làm định hướng hành động; mọi hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhất quán tuyệt đối về chính trị, tư tưởng. Quán triệt quan điểm chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để Đảng lãnh đạo dân tộc đi xa và đi vững trong kỷ nguyên mới. "4 kiên định" gồm: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Quy định số 19 dành riêng một chương về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong đó có nghe, nói, viết và hành động theo nghị quyết. Cán bộ, đảng viên cần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phản ánh trung thực với cấp có thẩm quyền. Với phát ngôn, nói và viết, cán bộ, đảng viên tuyệt đối tuân thủ kỷ luật phát ngôn, quy định về cung cấp và sử dụng thông tin; nói và viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận tích cực trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng... Cán bộ, đảng viên cần kiên quyết bảo vệ cái đúng, sự thật; kiên trì giải thích, uốn nắn các nhận thức lệch lạc; chủ động đấu tranh với các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch bằng các luận điểm khoa học, thuyết phục. Cán bộ, đảng viên đấu tranh ngăn chặn nguy cơ "trung tính hóa tư tưởng", thờ ơ chính trị, né tránh chính kiến; kiên quyết chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân tuý, lợi dụng diễn đàn để phục vụ lợi ích riêng.